Португалия U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Уже завтра подопечные Унаи Мельгосы сыграют свой первый из двух запланированных контрольных матчей на сборе в ноябре. Украинцы сыграют против Португалии. Игра состоится в приходе Алверка-ду-Рибатежу, входящем в округ Лиссабон.

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Обе сборные квалифицировались на Евро-2025. Португалия в своей группе заняла первое место, а Украина – второе. Наших ребят ожидает действительно испытание, ведь португальцы - серьезный соперник.

Смотрите трансляцию матча на местных телеканалах Общественного , а также на YouTube канале УАФ. Игра между молодежными сборными Украины и Португалии состоится в пятницу в 19:30.