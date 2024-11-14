Один из защитников покинул расположение сборной Украины U-21
Роман Дидык получил повреждение
Фото: УАФ
Защитник молодежной сборной Украины U-21 Роман Дидык покинул расположение команды, сообщает Sport.ua.
Согласно данным источника, игрок получил мышечную травму во время подготовки к товарищеским матчам. Степень повреждения пока остается непонятной. Роман вернется в "Рух", где пройдет полное обследование.
Напомним, во время ноябрьского сбора молодежная сборная Украины сыграет спарринги против Португалии и Италии. Матчи пройдут 15-го и 19-го числа соответственно.
Подопечные Унаи Мельгосы прошли квалификацию на Евро U-21. Украинцы узнают своих соперников по финальной части 6 декабря.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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