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Один из защитников покинул расположение сборной Украины U-21

Молодежная сборная Украины

Роман Дидык получил повреждение

Один из защитников покинул расположение сборной Украины U-21

Фото: УАФ

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Защитник молодежной сборной Украины U-21 Роман Дидык покинул расположение команды, сообщает Sport.ua.

Согласно данным источника, игрок получил мышечную травму во время подготовки к товарищеским матчам. Степень повреждения пока остается непонятной. Роман вернется в "Рух", где пройдет полное обследование.

Напомним, во время ноябрьского сбора молодежная сборная Украины сыграет спарринги против Португалии и Италии. Матчи пройдут 15-го и 19-го числа соответственно.

Подопечные Унаи Мельгосы прошли квалификацию на Евро U-21. Украинцы узнают своих соперников по финальной части 6 декабря.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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