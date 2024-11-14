Один из защитников покинул расположение сборной Украины U-21

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Роман Дидык покинул расположение команды, сообщает Sport.ua.

Согласно данным источника, игрок получил мышечную травму во время подготовки к товарищеским матчам. Степень повреждения пока остается непонятной. Роман вернется в "Рух", где пройдет полное обследование.

Напомним, во время ноябрьского сбора молодежная сборная Украины сыграет спарринги против Португалии и Италии. Матчи пройдут 15-го и 19-го числа соответственно.

Подопечные Унаи Мельгосы прошли квалификацию на Евро U-21. Украинцы узнают своих соперников по финальной части 6 декабря.