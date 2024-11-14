Хавбек Руха рассказал, за что на него сильно обиделся Игорь Краснопир
Дело было на Олимпиаде
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Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал интересную историю с Олимпиады-2024, когда после матча Украина – Аргентина (0:2) он хотел обменяться футболками с нападающим "Атлетико" Хулианом Альваресом.
– Ты поменялся футболками с Альваресом. Это ты его попросил об этом и сделал фото с ним?
- После финального свистка мне что-то так стрельнуло в голову. Я подумал: "Может футболку взять у Альвареса?"
Я сразу после финального свистка пошел в сторону скамейки запасных Аргентины. Он как раз выходил на поле, я говорю ему: "Поменяемся футболками? Дашь мне свою?" Он ответил: "Да, ок. Но в подтрибунном помещении".
Я потом быстро помылся и просто ходил, заглядывал где-то минут 20, ждал, чтобы не пропустить, когда они будут выходить в автобус.
Когда они начали выходить, я пошел поближе к их раздевалке. Он выходил, а я вижу, что он идет без футболки. Спросил: "Ты забыл?". Он вернулся, взял мне пакетик. Я спросил его, нужна ли ему моя, на что он ответил: "Да, давай". Мы обменялись, а сразу за ними кто-то выходил из персонала и сфотографировали нас.
На меня сильно обиделся Краснопир, потому что он как раз планировал с ним обменяться, но я его опередил.
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