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Хавбек Руха рассказал, за что на него сильно обиделся Игорь Краснопир

Молодежная сборная Украины

Дело было на Олимпиаде

Хавбек Руха рассказал, за что на него сильно обиделся Игорь Краснопир

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Новина українською

Полузащитник "Руха" Олег Федор рассказал интересную историю с Олимпиады-2024, когда после матча Украина – Аргентина (0:2) он хотел обменяться футболками с нападающим "Атлетико" Хулианом Альваресом.

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– Ты поменялся футболками с Альваресом. Это ты его попросил об этом и сделал фото с ним?

- После финального свистка мне что-то так стрельнуло в голову. Я подумал: "Может футболку взять у Альвареса?"

Я сразу после финального свистка пошел в сторону скамейки запасных Аргентины. Он как раз выходил на поле, я говорю ему: "Поменяемся футболками? Дашь мне свою?" Он ответил: "Да, ок. Но в подтрибунном помещении".

Я потом быстро помылся и просто ходил, заглядывал где-то минут 20, ждал, чтобы не пропустить, когда они будут выходить в автобус.

Когда они начали выходить, я пошел поближе к их раздевалке. Он выходил, а я вижу, что он идет без футболки. Спросил: "Ты забыл?". Он вернулся, взял мне пакетик. Я спросил его, нужна ли ему моя, на что он ответил: "Да, давай". Мы обменялись, а сразу за ними кто-то выходил из персонала и сфотографировали нас.

На меня сильно обиделся Краснопир, потому что он как раз планировал с ним обменяться, но я его опередил.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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