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Португалия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Молодежная сборная Украины

Португалия U-21 – Украина U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Португалия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

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Молодежная сборная Украины сегодня проведет свой первый из двух запланированных контрольных матчей на сборе в ноябре. Подопечные Унаи Мельгосы сыграют против сверстников из Португалии.

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Товарищеский поединок пройдет на стадионе "Алверка" и начнется в 19:30 по Киеву.

Смотреть игру можно на местных телеканалах Суспільного, а также на YouTube канале УАФ.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Контрольный матч
15.11.2024
Португалия U-21 19:30 Украина U-21
Видеотрансляция - местные телеканалы Суспільного, YouTube-канал УАФ

Трансляция матча
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Трансляция матча Португалия U-21 - Украина U-21
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Украина U-21 молодежная сборная Украины Португалия U-21 смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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