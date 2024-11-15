Португалия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Молодежная сборная Украины сегодня проведет свой первый из двух запланированных контрольных матчей на сборе в ноябре. Подопечные Унаи Мельгосы сыграют против сверстников из Португалии.

Товарищеский поединок пройдет на стадионе "Алверка" и начнется в 19:30 по Киеву.

Смотреть игру можно на местных телеканалах Суспільного, а также на YouTube канале УАФ.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Контрольный матч

15.11.2024

Португалия U-21 19:30 Украина U-21

Видеотрансляция - местные телеканалы Суспільного, YouTube-канал УАФ