Португалия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Португалия U-21 – Украина U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Молодежная сборная Украины сегодня проведет свой первый из двух запланированных контрольных матчей на сборе в ноябре. Подопечные Унаи Мельгосы сыграют против сверстников из Португалии.
Товарищеский поединок пройдет на стадионе "Алверка" и начнется в 19:30 по Киеву.
Смотреть игру можно на местных телеканалах Суспільного, а также на YouTube канале УАФ.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Контрольный матч
15.11.2024
Португалия U-21 19:30 Украина U-21
Видеотрансляция - местные телеканалы Суспільного, YouTube-канал УАФ
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