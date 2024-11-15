Контрольный матч. Португалия U-21 – Украина U-21 3:3. Украинцы во втором тайме перевернули все с ног на голову

Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 в ноябре играет спарринги против топовых сборных. В первом спарринге подопечные Мельгосы встречались с португальцами. Игра проходила в португальском городе Алверка-ду-Рибатежу, входящем в округ Лиссабон.

Украинцы предыдущие две игры в квалификации проиграли, но это не помешало нашей сборной со второго места выйти на Евро-2025. Восемь побед в группе – это действительно впечатляющий показатель. Молодежная сборная Португалии выиграла пять матчей подряд. Контрольные матчи – хорошая возможность для тренеров проверить футболистов, получавших мало игровой практики. Унаи Мельгоса с первых минут выпустил четырех новичков. Это Козик, Велетень, Царенко и Гусев.

Уже в дебюте встречи украинцы открыли счет. Брагару отдал в штрафную на Царенко и против него нарушил правила Эссугу. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Батагов - 0:1. Первая акцентированная атака и сразу гол. Лучшего начала встречи сложно даже вообразить. Браво, ребята! К сожалению, довольно быстро португальцы сравняли счет. Прострел Са блокировали защитники, но первым на добивании оказался Родригеш – 1:1. Шикарную возможность вывести нашу сборную вперед упустил Царенко, который с выгодной позиции не смог переиграть голкипера. А вот португальцы своим шансом воспользовались.Фернандеш на правом фланге атаки воспользовался небрежным пасом головой Батагова, зашел в штрафную и пробил в дальний угол – 2:1. К сожалению, еще до перерыва хозяева увеличили свое преимущество. После прострела Кенду в свои ворота срезал мяч Батагов - 3:1. А все так хорошо начиналось...

После перерыва украинцы вернули интригу в матче. Игрок сборной Португалии сбил Хланя и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый сам Максим реализовал – 3:2. Через несколько минут Хлань мог сравнивать счет, но мяч после его удара пролетел мимо дальней штанги. Следует отдать должное украинцам, которые не опустили руки и продолжали атаковать. Однако и португальцы тоже по счету играли достаточно уверенно.

В конце встречи хозяева контролировали мяч и не давали украинцам играть с позиции силы. Но нашим ребятам помог стандарт. После подачи с углового сравнял счет Батагов – 3:3. Дубль для Арсения, который сегодня успел забить и в свои ворота. В итоге результативная ничья. Браво, ребята! Во вторник украинцы сыграют против Италии.

Контрольный матч

Португалия U-21 - Украина U-21 3:3

Голы: Родригеш (17), Фернандеш (38), Батагов (44, автогол) - Батагов (4, пен, 86), Хлань (56, пен)

Португалия U-21 (стартовый состав): Карвальо – Гомеш, Маркеш, Муниш, Родригеш – Ессуго, Бернардо, Фернандеш, Са – Силва, Кенде

Украина U-21: Ермаков - Гусев (Крупский, 46), Козик (Огарков, 69), Батагов, Роман (Кузик, 46) - Мельниченко, Царенко (Федор, 63), Яцык (Варфоломеев, 46) - Велетень (Вьюнник, 46), Горбач (Квасница, 46), Брагару (Хлань, 46, Кораснопир, 90+1)