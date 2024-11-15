Время экспериментов. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Португалией
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 15 ноября, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2025 сыграет выездной товарищеский матч с Португалией.
Матч начнется в 19:30, и уже известен стартовый состав нашей команды.
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Украина U-21: Ермаков, Роман, Батагов, Козык, Гусев, Яцык, Мельниченко, Царенко, Брагару, Велетень, Горбач
Запасные: Нещерет, Пахолюк, Крупский, Огарко, Хлань, Краснопир, Вьюнник, Федор, Квасница, Кузык, Варфоломеев
Напомним, что UA-Футбол проведет
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