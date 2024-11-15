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Время экспериментов. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Португалией

Молодежная сборная Украины
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Стартовые составы команд

Время экспериментов. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Португалией

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 ноября, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2025 сыграет выездной товарищеский матч с Португалией.

Матч начнется в 19:30, и уже известен стартовый состав нашей команды.

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Украина U-21: Ермаков, Роман, Батагов, Козык, Гусев, Яцык, Мельниченко, Царенко, Брагару, Велетень, Горбач

Запасные: Нещерет, Пахолюк, Крупский, Огарко, Хлань, Краснопир, Вьюнник, Федор, Квасница, Кузык, Варфоломеев

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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