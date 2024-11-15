Украинская молодежка обменялась голами с Португалией

Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2025 играет выездной товарищеский матч с Португалией.

Наша сборная успешно начала матч – уже на 3-й минуте матча Украина провела стремительную атаку. Брагару стянул на себя нескольких оппонентов на фланге, а затем нашел Царенко в штрафной, где защитник Португалии дернул игрока "Динамо" за руку.

Эпизод произошел в штрафной площадке соперника. Батагов подошел к 11-метровой отметке и уверенно реализовал пенальти. Вратарь угадал направление полета мяча, но выстрел был нанесен четко и сильно в угол.

Впрочем, отыгрались португальцы довольно быстро - уже на 17-й минуте мяч в ворота украинской молодежки отправил Рафаэль Родригес. Счет - 1:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.