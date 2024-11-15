Украинская молодежка обменялась голами с Португалией
Батагов реализовал пенальти, но португальцы отыгрались
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2025 играет выездной товарищеский матч с Португалией.
Наша сборная успешно начала матч – уже на 3-й минуте матча Украина провела стремительную атаку. Брагару стянул на себя нескольких оппонентов на фланге, а затем нашел Царенко в штрафной, где защитник Португалии дернул игрока "Динамо" за руку.
Эпизод произошел в штрафной площадке соперника. Батагов подошел к 11-метровой отметке и уверенно реализовал пенальти. Вратарь угадал направление полета мяча, но выстрел был нанесен четко и сильно в угол.
Впрочем, отыгрались португальцы довольно быстро - уже на 17-й минуте мяч в ворота украинской молодежки отправил Рафаэль Родригес. Счет - 1:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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