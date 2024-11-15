Товарищеский матч. Украина U-21 к перерыву горит Португалии 1:3
А начиналось все так хорошо
uaf.ua
Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2025 играет выездной товарищеский матч с Португалией.
Наша сборная успешно начала матч – уже на 4-й минуте матча Батагов реализовал пенальти, открыв счет в матче.
Впрочем, наше счастье было недолгим. Уже на 17-й минуте Родригеш сравнял счет, а ближе к перерыву Фернандеш забил второй гол в наши ворота, а Са добавил третий.
Идем на перерыв со счетом 1:3.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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