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Снова с пенальти. Украинская молодежка сократила отставание в матче с Португалией

Молодежная сборная Украины

Хлань красиво нарисовал

Снова с пенальти. Украинская молодежка сократила отставание в матче с Португалией

Фото: УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2025 играет выездной товарищеский матч с Португалией.

Наша сборная успешно начала матч – уже на 4-й минуте матча Батагов реализовал пенальти, открыв счет в матче.

Впрочем, наше счастье было недолгим. Уже на 17-й минуте Родригеш сравнял счет, а ближе к перерыву Фернандеш забил второй гол в наши ворота, а Са добавил третий.

После перерыва наша сборная один мяч отыграла, и снова с пенальти. Хлань "нырнул" на правом фланге штрафной мимо ноги соперника, а арбитр купился. Сам "пострадавший" и реализовал пенальти – 3:2 в матче не в нашу пользу.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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