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Украина — Словения: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификация к Евро-2025 (U-19)

Молодежная сборная Украины

Завершат квалификацию украинцы матчем против Нидерландов 19 ноября

Украина — Словения: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификация к Евро-2025 (U-19)

УАФ/Пресслужба

Новина українською

Проходит квалификационный турнир Евро-2025. Играют сборные U-19 Украина – Словения.

Напомним, что 13 числа на старте группы 1 наша команда уступила Казахстану 1:2.

Во втором туре подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Словении, где постараются исправить положение.

Следить за матчем можно на YouTube Ukrainian Association of Football.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: UA-Футбол
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