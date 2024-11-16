Украина — Словения: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификация к Евро-2025 (U-19)

Проходит квалификационный турнир Евро-2025. Играют сборные U-19 Украина – Словения.

Напомним, что 13 числа на старте группы 1 наша команда уступила Казахстану 1:2.

Во втором туре подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Словении, где постараются исправить положение.

Следить за матчем можно на YouTube Ukrainian Association of Football.