Украина — Словения: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификация к Евро-2025 (U-19)
Завершат квалификацию украинцы матчем против Нидерландов 19 ноября
УАФ/Пресслужба
Проходит квалификационный турнир Евро-2025. Играют сборные U-19 Украина – Словения.
Напомним, что 13 числа на старте группы 1 наша команда уступила Казахстану 1:2.
Во втором туре подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Словении, где постараются исправить положение.
Следить за матчем можно на YouTube Ukrainian Association of Football.
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