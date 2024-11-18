Италия U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Италия U-21 - Украина U-21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2024
Фото: УАФ
Уже завтра, 19-го ноября, молодежная сборная Украины сыграет второй контрольный матч на сборе в ноябре. Подопечные Унаи Мельгосы сыграют против Италии. Матч пройдет в Специи на стадионе "Альберто Пикко".
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Украинцы в пятницу сыграли вничью против Португалии – 3:3. Украинцы после первого тайма проигрывали 1:3, но после перерыва перевернули все с ног на голову. Италия в спарринге расписала мировую с Францией – 2:2.
Смотрите трансляцию матча на местных телеканалах Общественного, а также на YouTube канале УАФ. Игра между молодежными сборными Украины и Италии состоится во вторник в 19:15.
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