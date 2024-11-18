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Италия U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Италия U-21 - Украина U-21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2024

Италия U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: УАФ

Новина українською

Уже завтра, 19-го ноября, молодежная сборная Украины сыграет второй контрольный матч на сборе в ноябре. Подопечные Унаи Мельгосы сыграют против Италии. Матч пройдет в Специи на стадионе "Альберто Пикко".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинцы в пятницу сыграли вничью против Португалии – 3:3. Украинцы после первого тайма проигрывали 1:3, но после перерыва перевернули все с ног на голову. Италия в спарринге расписала мировую с Францией – 2:2.

Смотрите трансляцию матча на местных телеканалах Общественного, а также на YouTube канале УАФ. Игра между молодежными сборными Украины и Италии состоится во вторник в 19:15.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Італія U-21 - Україна U-21
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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