Травмировался игрок сборной Украины U21. Он возвращается в клуб

По информации Sport.ua, защитник молодежной сборной Украины Роман Дидык травмировал бедро во время тренировочного сбора в Португалии. Он вынужден возвращаться в расположение "Руха".

Сейчас Дидык сосредоточился на занятиях по индивидуальной программе. Есть надежда, что он сможет сыграть в матче 13-го тура УПЛ против "Левого Берега", который запланирован на 24-е ноября.

Сборная Украины U21 сыграет во вторник, 19-го ноября, контрольный матч с итальянцами. Матч начнется в 19:15.