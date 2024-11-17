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Травмировался игрок сборной Украины U21. Он возвращается в клуб

Молодежная сборная Украины

Есть надежды на скорое восстановление

Травмировался игрок сборной Украины U21. Он возвращается в клуб

Фото: Рух

Новина українською

По информации Sport.ua, защитник молодежной сборной Украины Роман Дидык травмировал бедро во время тренировочного сбора в Португалии. Он вынужден возвращаться в расположение "Руха".

Сейчас Дидык сосредоточился на занятиях по индивидуальной программе. Есть надежда, что он сможет сыграть в матче 13-го тура УПЛ против "Левого Берега", который запланирован на 24-е ноября.

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Сборная Украины U21 сыграет во вторник, 19-го ноября, контрольный матч с итальянцами. Матч начнется в 19:15.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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