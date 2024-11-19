Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня молодежная сборная Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро U-21 проведет товарищеский поединок с командой Италии.
Матч пройдет в Специи на стадионе "Альберто Пикко". Старт игры - в 19:15 по киевскому времени. Напомним, в первом спарринге подопечные Унаи Мельгосы расписали результативную ничью с Португалией (3:3).
Смотреть игру можно на местных телеканалах Суспільного, а также на YouTube канале УАФ.
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Контрольный матч
19.11.2024
Италия U-21 19:15 Украина U-21
Видеотрансляция - местные телеканалы Суспільного, YouTube-канал УАФ
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