Контрольный матч. Италия U-21 – Украина U-21 2:2. Достойная игра против именитого соперника

Сегодня в Специи подопечные Унаи Мельгосы сыграли контрольный матч против Италии. Обе сборные успешно квалифицировались на Евро-2025 и могут планомерно готовиться к важным соревнованиям.

В пятницу Украина и Италия свои контрольные матчи завершили вничью. Украина после первого тайма проигрывала 1:3 Португалии, но смогла отыграться – 3:3. Италия выигрывала 2:0 во Франции, но во второй половине встречи итальянцы свое преимущество упустили. Отметим, что в прошлом матче ряд футболистов имели возможность дебютировать за молодежную сборную Украины.

Сегодня Уная Мельгоса произвел существенную ротацию в составе. Если сравнивать с матчем против Португалии, то в старте остались только Козик, Батагов, Яцык и Брагару.

Итальянцы активно начали встречу и уже на четвертой минуте могли открывать счет. Нещерет парировал удар Касадеи из пределов штрафной. Слишком много ошибались украинцы и не удавалось даже приближаться к заключительной трети поля. Хозяева играли первым номером, а наши ребята много ошибались. Не удалось играть в привычный для себя комбинационный футбол гостям.

Ближе к середине первого тайма стали смелее играть украинцы, но не было даже ударов в створ ворот. На 26-й минуте итальянцы открыли счет. После подачи Палестры искусным ударом в дальний угол отличился Фаббиан – 1:0. Очень быстро украинцы сравняли счет. После ошибки Фаббиана шикарным ударом из-за пределов штрафной в дальний угол заставил капитулировать голкипера Квасница – 1:1. Первый удар в створ ворот и сразу гол. Следует отдать должное подопечным Мельгосы, которые после неудачного начала встречи заиграли интереснее. К сожалению, на последней минуте тайма украинцы пропустили. После подачи с углового Эспозито затылком пробил в дальний угол ворот Нещерета – 2:1.

Хозяева поля после перерыва продолжили больше контролировать мяч, но и наши ребята тоже пытались играть с позиции силы. На 55-й минуте после розыгрыша углового с разворота пробивал Козик, но в створ ворот Эдуард не попал. Нравилась смелость подопечных Мельгосы. Они не боялисьбрать инициативу на себя.

Постепенно удалось завладеть инициативой молодежной сборной Украины. Опасно пробивал Брагару, но в дальний угол попасть игрок "Динамо" не смог. В середине второго тайма Унаи Мельгоса сменил тактическую схему - играли в три центральных защитника.

К сожалению, мало пробивали украинцы. В позиционном футболе не хватало нестандартных действий. На 84-й минуте нашим все же удалось сравнять счет. Царенко прострелил, а Краснопир переправил мяч в сетку – 2:2. Шикарная комбинация. Игорь сыграл две минуты и смог забить. Еще один неплохой матч для нашей молодежки.

Контрольный матч

Италия U-21 Украина U-21 2:2

Голы: Фаббиан (26), Эспозито (45) - Квасница (28), Краснопир (84)

Италия U-21 (стартовый состав): Дзакки – Бертола, Хиларди, Эспозито, Касадеи, Миретти, Палестра, Пафунди, Прати, Фаббиан, Туриккия

Украина U-21: Нещерет – Крупский, Козик, Батагов, Кузык (Хлань, 62) – Варфоломеев, Яцык (Мельниченко, 67) – Квасница (Велетень, 46), Федор (Царенко, 59), Брагару – Вьюнник (Краснопир, 82)