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Козик, Кузык и Яцык. Стартовый состав украинской молодежки на спарринг с Италией

Молодежная сборная Украины

Стартовый состав нашей команды

Козик, Кузык и Яцык. Стартовый состав украинской молодежки на спарринг с Италией

Андрій Ющак - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 ноября, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21 на выезде проведет спарринг с командой Италии.

Матч пройдет в Специи на стадионе "Альберто Пикко" и начнется в 19:15 по киевскому времени.

Уже известен стартовый состав сборной Украины:

Украина U-19: Нещерет, Кузык, Батагов, Козик, Крупский, Яцык, Варфоломеев, Федор, Брагару, Квасница, Вьюнник

Запасные: Ермаков, Пахалюк, Огарков, Роман, Хлань, Краснопир, Гусев, Мельниченко, Горбач, Велетень, Царенко

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча Италия U-21 – Украина U-21.

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