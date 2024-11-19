Козик, Кузык и Яцык. Стартовый состав украинской молодежки на спарринг с Италией

Сегодня, 19 ноября, молодежная сборная Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21 на выезде проведет спарринг с командой Италии.

Матч пройдет в Специи на стадионе "Альберто Пикко" и начнется в 19:15 по киевскому времени.

Уже известен стартовый состав сборной Украины:

Украина U-19: Нещерет, Кузык, Батагов, Козик, Крупский, Яцык, Варфоломеев, Федор, Брагару, Квасница, Вьюнник

Запасные: Ермаков, Пахалюк, Огарков, Роман, Хлань, Краснопир, Гусев, Мельниченко, Горбач, Велетень, Царенко