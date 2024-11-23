Определена корзина молодежной сборной Украины перед жеребьевкой Евро-2025
В следующем году состоится важный турнир
Фото: пресслужба УАФ
Сборная Украины U21 оказалась во второй корзине посева при жеребьевке финальной части Евро-2025. Об этом информирует УЕФА.
Напомним, сине-желтые попали на чемпионат Европы через рейтинг лучших вторых мест отбора. Сборная Украины в группе получила на 1 балл меньше Англии, которая финишировала первой. Ниже оказались Сербия, Северная Ирландия, Люксембург и Азербайджан.
Корзины посева сборных на жеребьевке Евро-2025 U21:
- Первая корзина: Испания, Англия, Португалия, Нидерланды
- Вторая корзина: Германия, Франция, Украина, Италия
- Третья корзина: Дания, Румыния, Польша, Чехия
- Четвертая корзина: Грузия, Словения, Финляндия, Словакия
Жеребьевка состоится 3 декабря. Евро U21 пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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