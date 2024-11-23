Определена корзина молодежной сборной Украины перед жеребьевкой Евро-2025

Сборная Украины U21 оказалась во второй корзине посева при жеребьевке финальной части Евро-2025. Об этом информирует УЕФА.

Напомним, сине-желтые попали на чемпионат Европы через рейтинг лучших вторых мест отбора. Сборная Украины в группе получила на 1 балл меньше Англии, которая финишировала первой. Ниже оказались Сербия, Северная Ирландия, Люксембург и Азербайджан.

Корзины посева сборных на жеребьевке Евро-2025 U21:

Первая корзина: Испания, Англия, Португалия, Нидерланды

Вторая корзина: Германия, Франция, Украина, Италия

Третья корзина: Дания, Румыния, Польша, Чехия

Четвертая корзина: Грузия, Словения, Финляндия, Словакия

Жеребьевка состоится 3 декабря. Евро U21 пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии.