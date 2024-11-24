Назвал отличия между Ротанем и Мельгосой. Голкипер Александрии прокомментировал матчи молодежной сборной Украины

Голкипер "Александрии", дебютировавший за молодежную сборную Украины, Георгий Ермаков рассказал о том, какие сходства и отличия есть в работе с Русланом Ротанем и Унае Мельгосой, а также вспомнил ноябрьское сборы.

Предыдущую молодежную сборную тренировал ваш тренер в клубе Руслан Ротань, нынешнюю - Унаи Мельгоса. Как считаете, их методы работы более похожи или существенно отличаются?

Есть и сходства, и различия. Из похожего - то, что касается игры на мяче. А также в том, что касается расположения игроков в определенных ситуациях, конечно, не во всех. Относительно отличий я бы отметил построение игры в разных фазах, здесь есть некоторые отличия.

А если говорить именно о требованиях к вратарям?

Первое требование к вратарю у всех - защита ворот. А второе - игра ногами, вовлеченность вратаря в розыгрыш мяча.

На ноябрьских сборах молодежная сборная Украины при вашем участии сыграла в спарринге вничью 3:3 с Португалией, а затем - с Италией (2:2). Какие впечатления?

Это был мой первый опыт в этой молодежной сборной. Имели очень сильного соперника. Это был действительно хороший спарринг как для меня, так и для команды на этапе подготовки к Евро-2025. Думаю, и для зрителей это была яркая игра с большим количеством голов. Но, к сожалению, в мои ворота также.

Кто из соперников вам запомнился больше всего? Ждем вскоре его где-то на топовом уровне?

Не запомнил фамилию, но, думаю, это легко будет найти. В первом тайме играл правого вингера паренек с левой ногой, он мне очень понравился (17-летний Джованни Кенда из лиссабонского "Спортинга"). Но в этой команде на самом деле немало сильных футболистов, которые уже играют на высоком европейском уровне. Поэтому стоит говорить не только о нем.

Вы уступали 1:3, но смогли отыграться. Можно говорить, что у этой команды есть стержень и характер?

Да, однозначно.

Возможно, неприятный вопрос, но получилось так, что до этого матча молодежная сборная Унаи Мельгосы не пропускала больше двух мячей за игру, но в вашем дебютном матче было три пропущенных. Как считаете, в чем причина?

Во-первых, Португалия - действительно сильный соперник. Во-вторых, мы имели ротацию в составе, ведь это была товарищеская игра, в которой была возможность проверить всех игроков, которые приехали на сборы. Поэтому этот матч нужно отличать от тех, что были в квалификации.