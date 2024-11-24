"Показали настоящий боевой характер нашей страны". Кузык – об игре с Италией и Португалией

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о том, как прошли матчи молодежной сборной против Португалии и Италии.

Украина сыграла 3:3 с Португалией и 2:2 с Италией. Какие сильные стороны каждого из соперников ты бы отметил и с кем было труднее всего?

Наверное, что с итальянцами было труднее играть, они более агрессивны. В каждой из этих сборных есть свои сильные стороны, которые мы хорошо разобрали с тренерами на теории и хорошо подготовились к играм. Поэтому получили опыт и хороший результат. А что касается Португалии, то они более техничны, играют больше на мяче, поэтому было больше времени подумать.

В обоих матчах сине-желтые проявляли характер и отыгрывались в конце матча. Боевой настрой команды в этих матчах чувствовался?

Да, нас настраивали на две боевые игры, поэтому мы тщательно подготовились и показали это на поле. Показали настоящий боевой характер нашей страны.

Твоими конкурентами на позиции левого защитника в сборной являются Роман из "Руха" и Хлань из польской "Лехии". Как оценишь конкуренцию с этими исполнителями?

Это очень хорошие игроки, с которыми приятно конкурировать. В целом хорошо, что есть конкуренция с такими игроками, потому что благодаря конкуренции ты становишься сильнее и еще больше растешь, как профессиональный футболист.

Какая вообще царит атмосфера в сборной? Много ли изменилось за два года твоего отсутствия?

Атмосфера прекрасная, потому что все поддерживают друг друга. За эти два года, что меня не вызывали, в принципе, не так много чего изменилось, только что тренер сейчас другой.