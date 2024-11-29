Украинский чемпион мира U-20 вспомнил, как Петраков мотивировал команду перед матчами

Защитник "Ворсклы" и чемпион мира в составе молодежной сборной Украины Виктор Корниенко рассказал, что думает про своего экс-наставника Александра Петракова.

"Александр Васильевич - чистый мотиватор. Ему не надо было нам показывать какую-то тактику, еще что-то. Он говорил: "Вышли, отшарашили, выиграли, идем дальше". Не было каких-то там тактических установок или чего-то такого. Выходим, разорвали соперника и все.

Я даже не хочу комментировать эту сборную Армении. Вы сами понимаете, в какую сторону они больше склоняются. Наверное, даже к лучшему, что Александр Петраков там больше не работает", - считает Корниенко.