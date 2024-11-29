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Украинский чемпион мира U-20 вспомнил, как Петраков мотивировал команду перед матчами

Молодежная сборная Украины

Виктор Корниенко высказался о своем бывшем тренере

Украинский чемпион мира U-20 вспомнил, как Петраков мотивировал команду перед матчами

Фото: УАФ

Новина українською

Защитник "Ворсклы" и чемпион мира в составе молодежной сборной Украины Виктор Корниенко рассказал, что думает про своего экс-наставника Александра Петракова.

"Александр Васильевич - чистый мотиватор. Ему не надо было нам показывать какую-то тактику, еще что-то. Он говорил: "Вышли, отшарашили, выиграли, идем дальше". Не было каких-то там тактических установок или чего-то такого. Выходим, разорвали соперника и все.

Я даже не хочу комментировать эту сборную Армении. Вы сами понимаете, в какую сторону они больше склоняются. Наверное, даже к лучшему, что Александр Петраков там больше не работает", - считает Корниенко.

Напомним, в 2019 году Петраков вместе с молодежной сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира. С января 2023-го по октябрь 2024-го он возглавлял национальную команду Армении.

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Ворскла (Полтава) Александр Петраков Украина U-20 Виктор Корниенко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Nevermore (Донецк)
29.11.2024 в 15:49
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
29.11.2024 в 15:49
ГЫГЫ
Ответить
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