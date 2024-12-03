Сегодня сборная Украины U-21 узнает соперников в финальном турнире Евро-2025
Сине-желтые находятся во второй корзине
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Сегодня, 3 декабря молодежная сборная Украины узнает имена своих соперников в финальном турнире Евро-2025 U-21.
Всего в ней вместе со страной-хозяином примут участие 16 команд. Сборные распределены по четырем корзинам согласно их рейтингу УЕФА (U-21). Подопечные Унаи Мельгосы попали во вторую корзину.
Процедура жеребьевки пройдет в столице Словакии - Братиславе. Начало -- в 20:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию проведет официальный сайт УЕФА.
Состав корзин
Корзина 1: Испания (42,177), Англия (39,964), Португалия (39,098), Нидерланды (38,730).
Корзина 2: Германия (36,793), Франция (35,632), Украина (33,734), Италия (33,701).
Корзина 3: Дания (33,236), Румыния (31,493), Польша (30,732), Чехия (30,100).
Корзина 4: Грузия (29,226), Словения (28,886), Финляндия (28,552), Словакия (27,248).
Путем жеребьевки (от корзины 1 до корзины 4) УЕФА распределит сборные, вышедшие в финальный турнир, на четыре группы по четыре команды в каждой. На форуме после группового этапа по две сильнейшие команды каждого квартета выйдут в четвертьфинал.
Напомним, что финальный турнир Евро-2025 U-21 будет проходить с 11-го по 28 июня 2025 года в восьми городах (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Прешов).
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