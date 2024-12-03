Соперники для Украины. Жеребьевка Евро-2025 U-21. Прямая онлайн видеотрансляция
Жеребьевка Евро-2025 U-21: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 03.12.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: uefa.com
Сегодня, 3 декабря, состоится жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2025 U-21. Церемония пройдет в здании Словацкой филармонии "Редута" в Братиславе.
В процедуре будет и фигурировать молодежка Украины. Подопечные Унаи Мельгосы попали на чемпионат Европы через рейтинг лучших вторых мест отбора. Сине-желтые расположились во второй корзине.
Pots confirmed ✅— UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) December 2, 2024
Final tournament draw: Tuesday 3 December ⌛️#U21EURO pic.twitter.com/bAqrKOyohW
Шестнадцать участников финальной стадии, которая пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии, будут разбиты на четыре группы по четыре. Две сильнейшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал.
Прямая видеотрансляция начнется в 20:00 по киевскому времени. Смотреть можно на официальном сайте УЕФА.
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