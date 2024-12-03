Салюк: На молодежном Евро-2023 Мудрик был очень большой проблемой для наших соперников

22-летний защитник "Металлиста 1925" Владимир Салюк рассказал о своем пути в молодежной сборной Украины на Евро-2023.

— Летом 2022 года вы еще были в клубе, который так и не заявился во Вторую лигу ("Балканы", - прим.), а через год поехали на молодежный чемпионат Европы. Когда был вызов?

— Я знал, что есть молодежная сборная, но вообще не думал, что могут туда позвать. В мае мне позвонил отец, сказал, что я есть в списках на сборы с командой Руслана Ротаня.

Сборная запросила клуб. Впервые я пообщался с Русланом Петровичем, когда приехал на сбор. Перед молодежным Евро-2023 сыграл за сборную всего одну игру против Кувейта (2:0).

— На самом Евро вы сыграли один матч, против Испании - 2:2. Обе команды играли не основными составами, верно?

— К тому моменту мы и испанцы уже решили вопрос выхода из группы, третий матч провели вторым составом. Начали встречу осторожно, но потом поняли, что можем играть против них в свою игру.

— Говорят, что игра Романа Григорчука и Руслана Ротаня похожа – из-за контроля мяча, средний пас. Так ли это?

— Поверхностно – да. Но если изнутри – очень много отличий.

— Мудрик с командой начал играть с плей-офф, верно?

— Михаил не играл в матчах группы из-за микротравмы. Он значительно усилил нашу игру.

– В чем его сила?

— Мудрик делает разницу, может обыгрывать несколько человек на фланге. Хорошо взаимодействует с Судаковым, они хорошо находили друг друга. Миша был очень большой проблемой для наших соперников. Против такой скорости можно противопоставить только скорость, даже подстраховка может не помочь.

- В группе вы вторым составом сыграли вничью. А в полуфинале основным проиграли испанцам 1:5. Почему так вышло?

— Разбора полуфинала не было как такового. Накопилась усталость. После четвертьфинала с Францией (3:1) был очень тяжелый перелет. В аэропорту часов пять ждали рейс. Два часа летели, плюс почти целый день провели в каком-нибудь ангаре. Никто не выспался, а на следующий день сразу тренировки и игра.

— Возможно, стоило против Испании отказаться от своей привычной игры в пас, сыграть проще ради результата?

— Нет, играть нужно только в свой футбол и свою игру. Не отказываться от того, над чем работал, гнуть свою линию.