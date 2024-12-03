Состоялась жеребьевка молодежного Евро-2025. Сборная Украины узнала соперников по группе
Состоялась жеребьевка молодежного Евро-2025
Сегодня, 3 декабря, состоялось жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2025 U-21. Церемония прошла в здании Словацкой филармонии "Редута" в Братиславе.
Сборная Украины попала на чемпионат Европы через рейтинг лучших вторых мест отбора. Сине-желтые расположились во второй корзине.
Шестнадцать участников финальной стадии были разбиты на 4 группы по 4 команды. Две сильнейшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал.
В итоге, сборная Украины попала в группу D, где сопернкиами нашей команды будут:
- Нидерланды
- Украина
- Дания
- Финляндия
Ну и напомним, что чемпионат пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии.
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