Состоялась жеребьевка молодежного Евро-2025. Сборная Украины узнала соперников по группе

Сегодня, 3 декабря, состоялось жеребьевка финального турнира чемпионата Европы 2025 U-21. Церемония прошла в здании Словацкой филармонии "Редута" в Братиславе.

Сборная Украины попала на чемпионат Европы через рейтинг лучших вторых мест отбора. Сине-желтые расположились во второй корзине.

Шестнадцать участников финальной стадии были разбиты на 4 группы по 4 команды. Две сильнейшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал.

В итоге, сборная Украины попала в группу D, где сопернкиами нашей команды будут:

Нидерланды

Украина

Дания

Финляндия

Ну и напомним, что чемпионат пройдет с 11 по 28 июня 2025 года в Словакии.