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Начнем с датчанами. Известен календарь молодежки Украины на Евро-2025

Молодежная сборная Украины
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Начнем с датчанами. Известен календарь молодежки Украины на Евро-2025

фото из свободных источников

Новина українською

УЕФА опубликовал календарь матчей молодежной сборной Украины в групповом турнире на чемпионате Европы U-21, который в 2025 году пройдет в Словакии.

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Украинцы сыграют в группе D. Их соперниками буду Нидерланды, Дания и Финляндия.

12.06.2025

Финляндия - Нидерланды (Кошице)

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Украина — Дания (Пряшев, 19:00)

15.06.2025

Финляндия - Украина (Кошице, 19:00)

Нидерланды — Дания (Пряшев)

18.06.2025

Дания — Финляндия (Кошице)

Нидерланды — Украина (Пряшев, 19:00)

Напомним, что финальный турнир Евро-2025 U-21 будет проходить с 11 по 28 июня 2025 года в восьми городах Словакии.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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