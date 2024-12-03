Начнем с датчанами. Известен календарь молодежки Украины на Евро-2025
Календарь нашей группы
фото из свободных источников
УЕФА опубликовал календарь матчей молодежной сборной Украины в групповом турнире на чемпионате Европы U-21, который в 2025 году пройдет в Словакии.
Читайте такжеКоуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда
Украинцы сыграют в группе D. Их соперниками буду Нидерланды, Дания и Финляндия.
12.06.2025
Финляндия - Нидерланды (Кошице)
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Украина — Дания (Пряшев, 19:00)
15.06.2025
Финляндия - Украина (Кошице, 19:00)
Нидерланды — Дания (Пряшев)
18.06.2025
Дания — Финляндия (Кошице)
Нидерланды — Украина (Пряшев, 19:00)
Напомним, что финальный турнир Евро-2025 U-21 будет проходить с 11 по 28 июня 2025 года в восьми городах Словакии.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка молодежного Евро-2025. Сборная Украины узнала соперников по группе
- Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ
- Украинский голкипер после неудавшегося турне по Европе может вернуться в УПЛ
- Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Александрия - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000