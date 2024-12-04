Нагорняк: Не считаю нидерландцев фаворитами нашей группы

Экс-игрок Сергей Нагорняк прокомментировал результаты жеребьевки финальной части молодежного Евро-2025, где соперниками украинской сборной на групповом этапе будут датчане, нидерландцы и финны.

"Довольно равная по силам участников группа. Я не считаю нидерландцев фаворитами, как тех же финнов - аутсайдерами.

Помнится, на недавнем квалификационном турнире Евро-2025 среди юношей также многие эксперты считали мальчиками для битья футболистов Казахстана, они взяли и обыграли нашу сборную.

Вот почему о какой-то недооценке не может быть и речи, многое будет зависеть от того, в каком состоянии участники подойдут к решающим поединкам, будут ли в строю лидеры, каким будет настрой.

Я убежден, что украинской сборной по силам в каждом матче достичь положительного результата, только для этого надо будет проявить свои лучшие качества.

Последние контрольные поединки с португальцами и итальянцами показали, что подопечные Унаи Мельгосы могут демонстрировать зрелищный и главное результативный футбол", - сказал Нагорняк.