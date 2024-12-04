Нагорняк: Не считаю нидерландцев фаворитами нашей группы
Наша молодежка узнала соперников по Евро-2025
Фото: ФК Епіцентр
Экс-игрок Сергей Нагорняк прокомментировал результаты жеребьевки финальной части молодежного Евро-2025, где соперниками украинской сборной на групповом этапе будут датчане, нидерландцы и финны.
"Довольно равная по силам участников группа. Я не считаю нидерландцев фаворитами, как тех же финнов - аутсайдерами.
Помнится, на недавнем квалификационном турнире Евро-2025 среди юношей также многие эксперты считали мальчиками для битья футболистов Казахстана, они взяли и обыграли нашу сборную.
Вот почему о какой-то недооценке не может быть и речи, многое будет зависеть от того, в каком состоянии участники подойдут к решающим поединкам, будут ли в строю лидеры, каким будет настрой.
Я убежден, что украинской сборной по силам в каждом матче достичь положительного результата, только для этого надо будет проявить свои лучшие качества.
Последние контрольные поединки с португальцами и итальянцами показали, что подопечные Унаи Мельгосы могут демонстрировать зрелищный и главное результативный футбол", - сказал Нагорняк.
Напомним, что финальная часть Евро-2025 среди молодежных сборных пройдет в Словакии. 12 июня украинцы сыграют с датчанами, 15 – с финнами и 18 – с нидерландцами. По две лучшие сборные продолжат борьбу в четвертьфинале.
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