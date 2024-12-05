"И повезло, и не повезло". Дулуб оценил жребий для Украины U-21 на Евро-2025
Сине-желтые сыграют с Нидерландами, Данией и Финляндией
Фото Анатолія Репіна - УАФ
Бывший главный тренер "Карпат", "Черноморца" и ЛНЗ Олег Дулуб поделился мыслями относительно соперников молодежной сборной Украины U-21 на чемпионате Европы-2025.
Напомним, подопечные Унаи Мельгосы попали в группу с командами Нидерландов, Дании и Финляндии.
"Жребий оцениваю 50/50: и повезло, и не повезло одновременно. Почему не повезло? Потому что выпали достаточно сильные сборные на уровне молодежного футбола. А повезло, поскольку, если Украина будет играть в агрессивный футбол, что присуще украинским командам, то появляются хорошие шансы на успех в матчах с Нидерландами и Данией.
Да, на бумаге именно нидерландцы являются фаворитами. Их футбол находится, не сказать что на подъеме, но на стабильно высоком уровне. Мне в свое время приходилось работать с нидерландцами, а они делают акцент именно на развитие игроков и постепенное подведение под первую команду. Поэтому результат - 10 побед из 10 в группе отбора - говорит сам за себя. Случайно достичь таких показателей невозможно.
Я бы на самом деле и Финляндию не сбрасывал со счетов, группа действительно довольно ровная. Финны в свое время сделали серьезный акцент на развитие футбола, тренерских кадров и инфраструктуры. Именно поэтому они имеют достаточно хороший вид на молодежном уровне. Думаю, что в этой группе можно ожидать сюрпризы со стороны финнов, датчан и негативный со стороны нидерландцев", - сказал Дулуб.
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