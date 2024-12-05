Тренер сборной Украины U-21 высказался о результатах жеребьевки Евро-2025
Все противостояния будут непростыми
Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін
Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки Евро-2025, по итогам которой сине-желтые попали в группу D вместе с командами Нидерландов, Дании и Финляндии.
- Все команды, представленные на чемпионате Европы, собственно, как и наша, имеют достаточно высокий уровень. Возможность сыграть с этими сборными важна для нашего коллективного и индивидуального развития.
- Какого мнения вы о каждом из соперников?
- Все участники квалифицировались на Евро исключительно благодаря своим заслугам. Поэтому мы относимся ко всем оппонентам с максимальным уважением. Отныне мы будем знакомиться с ними более тщательно, и впоследствии я буду иметь более сформированное мнение об их потенциале. Но подчеркну аксиому: важны не имена, а именно игра коллектива.
- Довелось ли вам видеть какие-то матчи соперников в квалификации?
- Только хайлайты, но сейчас уже начнем целенаправленно собирать видеоматериалы.
- Согласны, что пребывание Украины во второй корзине немного облегчило ситуацию во время жеребьевки?
- Никогда не знаешь, как оно вернется. Мы не акцентируем на этом внимание, - приводит слова Мельгосы официальный сайт УАФ.
Напомним, свой первый матч на Евро-2025 сборная Украины сыграет 12 июня против Дании.
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