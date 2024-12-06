Тренер украинской молодежки выделил лучший и пару худших матчей команды в 2024 году
Были как хорошие матчи, так и не очень
uaf.ua
Кирилл Мазур, аналитик и помощником тренера
"Лучшим назову матч с Италией контрольный (2:2). В плане базовых элементов игры команды и нашей ДНК.
Хуже всего сыграли с Азербайджаном, когда выиграли 1:0. Пешком по полю ходили. В том числе по той причине, что этого все равно было достаточно для победы. И еще матч с Сербией последний отмечу негативно (поражение 0:1). Неплохо, но было мало инициативы и спокойствия. Когда пропустили гол, то потом нас на поле вообще не было", – сказал Мазур.
Напомним, что молодежная сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2025, где летом сыграет с Нидерландами, Данией и Финляндией.
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