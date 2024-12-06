Тренер украинской молодежки выделил лучший и пару худших матчей команды в 2024 году

Кирилл Мазур, аналитик и помощником тренера сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы, ответил на вопрос, какие матчи своей команды он считает лучшим и худшим в 2024 году.

"Лучшим назову матч с Италией контрольный (2:2). В плане базовых элементов игры команды и нашей ДНК. Хуже всего сыграли с Азербайджаном, когда выиграли 1:0. Пешком по полю ходили. В том числе по той причине, что этого все равно было достаточно для победы. И еще матч с Сербией последний отмечу негативно (поражение 0:1). Неплохо, но было мало инициативы и спокойствия. Когда пропустили гол, то потом нас на поле вообще не было", – сказал Мазур.

Напомним, что молодежная сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2025, где летом сыграет с Нидерландами, Данией и Финляндией.