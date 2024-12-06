  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Тренер украинской молодежки выделил лучший и пару худших матчей команды в 2024 году
В тренде

Тренер украинской молодежки выделил лучший и пару худших матчей команды в 2024 году

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Были как хорошие матчи, так и не очень

Тренер украинской молодежки выделил лучший и пару худших матчей команды в 2024 году

uaf.ua

Новина українською

Кирилл Мазур, аналитик и помощником тренера сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы, ответил на вопрос, какие матчи своей команды он считает лучшим и худшим в 2024 году.

"Лучшим назову матч с Италией контрольный (2:2). В плане базовых элементов игры команды и нашей ДНК.

Хуже всего сыграли с Азербайджаном, когда выиграли 1:0. Пешком по полю ходили. В том числе по той причине, что этого все равно было достаточно для победы. И еще матч с Сербией последний отмечу негативно (поражение 0:1). Неплохо, но было мало инициативы и спокойствия. Когда пропустили гол, то потом нас на поле вообще не было", – сказал Мазур.

Напомним, что молодежная сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2025, где летом сыграет с Нидерландами, Данией и Финляндией.

По теме
yellow-arrow
Тренер сборной Украины U-21 высказался о результатах жеребьевки Евро-2025
yellow-arrow
"И повезло, и не повезло". Дулуб оценил жребий для Украины U-21 на Евро-2025
yellow-arrow
Нагорняк: Не считаю нидерландцев фаворитами нашей группы
Украина U-21
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости