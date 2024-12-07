Кучер: В сборной U-21 нет звезд, как Мудрик

Александр Кучер высказался об игроках нынешней молодежной сборной Украины Унаи Мельгосы, сравнив их с составом команды, которую возглавлял Руслан Ротань.

“Сейчас нет таких перепадов в классе игроков, как было раньше. Все футболисты высокого уровня, хотя и не являются звездами, как Мудрик. Молодежная сборная сейчас выглядит сбалансированно”.

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"Они все хорошо умеют играть в футбол. Это и Бражко, и Рубчинский, и Батагов, и Волошин – можно еще немало фамилий назвать. Главное, что у сборной есть настоящий коллектив. Они дополняют друг друга, никто не тянет одеяло на себя, играют в первую очередь на команду”, – считает тренер.

Напомним, что на предыдущем молодежном Евро-2023 украинская команда под руководством Ротаня дошла до ½ и проиграла Испании (1:5).