Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на молодежном Евро-2025

Стартовала продажа билетов на матчи молодежной сборной Украины в финальной части Евро-2025 (U-21), которая будет проходить в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года в восьми городах (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Пряшев).

Приобрести билеты можно по ссылке. Обязательно следует указать, что вы являетесь болельщиком именно сборной Украины, и пройти простой путь регистрации. Стоимость одного билета – 12 и 15 евро.

Напомним, что по итогам жеребьевки финального турнира сине-желтые попали в группу D, где встретятся с Финляндией, Нидерландами и Данией.

12.06.2025

Украина - Дания (Пряшев, 19:00)

Финляндия - Нидерланды (Кошице, 22:00)

15.06.2025

Финляндия - Украина (Корзины, 19:00)

Нидерланды - Дания (Пряшев, 22:00)

18.06.2025

Дания - Финляндия (Кошице, 19:00)

Нидерланды - Украина (Пряшев, 19:00)