Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на молодежном Евро-2025
Турнир пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года
uaf.ua
Стартовала продажа билетов на матчи
Приобрести билеты можно по ссылке. Обязательно следует указать, что вы являетесь болельщиком именно сборной Украины, и пройти простой путь регистрации. Стоимость одного билета – 12 и 15 евро.
Напомним, что по итогам жеребьевки финального турнира сине-желтые попали в группу D, где встретятся с Финляндией, Нидерландами и Данией.
12.06.2025
Украина - Дания (Пряшев, 19:00)
Финляндия - Нидерланды (Кошице, 22:00)
15.06.2025
Финляндия - Украина (Корзины, 19:00)
Нидерланды - Дания (Пряшев, 22:00)
18.06.2025
Дания - Финляндия (Кошице, 19:00)
Нидерланды - Украина (Пряшев, 19:00)
Популярное сейчас
- Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
- "Не пожму руку ни одному тренеру этой команды". Вернидуб - перед следующей игрой Кривбасса
- В Пентагоне назвали потери и сумму, которая Россия потратила в войне с Украиной
- "И повезло, и не повезло". Дулуб оценил жребий для Украины U-21 на Евро-2025
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку