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"Он им пихал нормально": Сыч вспомнил, как Ротань в сборной U-21 разозлился на футболистов Шахтера

Молодежная сборная Украины
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Игрок львовской команды рассказал о необычном 11-метровом ударе

"Он им пихал нормально": Сыч вспомнил, как Ротань в сборной U-21 разозлился на футболистов Шахтера

Команда 1/Автор невідомий

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Защитник "Руха" Алексей Сыч рассказал, как Руслан Ротань, бывший тренер сборной Украины U-21, отреагировал на неудачную попытку Артема Бондаренко и Георгия Судакова реализовать пенальти в игре против Фарерских островов.

"Когда мы играли дома с Фарерами, Бондаренко и Судаков разыграли пенальти и не забили. Там было что-то с чем-то. Но все по делу, Ротань им пихал нормально. Если ты уже такое делаешь, должен быть на 100% уверен, что забьешь. А они не забили”.

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“Реакция тренера была оправдана, теми эмоциями, которые он показал в раздевалке. Это все поняли и больше такого не делали, наверное. Может, и делали, я не знаю. Но это просто нужно делать ответственно”, – сказал Сыч.

12 октября 2021 года молодежная сборная Украины обыграла в Запорожье сборную Фарерских островов U-21 (1:0) в отборе на Евро-2023 U-21.

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Руслан Ротань молодежная сборная Украины Артем Бондаренко Георгий Судаков Алексей Сыч
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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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