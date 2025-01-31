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Молодежная сборная Украины проведет два товарищеских матча в марте

Молодежная сборная Украины

Сбор пройдет в рамках подготовки к Евро-2025 U-21

Молодежная сборная Украины проведет два товарищеских матча в марте

Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін

Новина українською

Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21 проведет два спарринга в Турции, сообщает пресс-служба УАФ.

Учебно-тренировочный сбор молодежки запланирован на период с 17-го по 25 марта в Турции, где сине-желтые сыграют два товарищеских матча со сверстниками: 21-го - со Словенией и 25-го - с Польшей.

Напомним, этим летом молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в рамках группового раунда сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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