Молодежная сборная Украины проведет два товарищеских матча в марте
Сбор пройдет в рамках подготовки к Евро-2025 U-21
Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін
Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21 проведет два спарринга в Турции, сообщает пресс-служба УАФ.
Учебно-тренировочный сбор молодежки запланирован на период с 17-го по 25 марта в Турции, где сине-желтые сыграют два товарищеских матча со сверстниками: 21-го - со Словенией и 25-го - с Польшей.
Напомним, этим летом молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в рамках группового раунда сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
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