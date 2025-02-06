Определились соперники молодежной сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2027
Сине-желтые попали в группу Н
Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін
Сегодня, 6 февраля состоялась церемония жеребьевки отборочного турнира Евро-2027 U-21, где своих соперников узнала молодежная сборная Украины U-21.
По результатам жеребьевки сине-желтые попали в группу H, где их оппонентами будут команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.
Жеребьевка отборочного турнира Евро-2027 (U-21)
Группа А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.
Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.
Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.
Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра.
Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.
Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.
Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.
Группа H: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.
Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.
Групповая стадия пройдет с марта 2025 года по октябрь 2026 года, а в следующем месяце состоятся стыковые матчи. Финальный турнир летом 2027 года примут Албания и Сербия.
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