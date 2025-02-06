Определились соперники молодежной сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2027

Сегодня, 6 февраля состоялась церемония жеребьевки отборочного турнира Евро-2027 U-21, где своих соперников узнала молодежная сборная Украины U-21.

По результатам жеребьевки сине-желтые попали в группу H, где их оппонентами будут команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2027 (U-21)

Группа А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.

Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.

Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.

Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра.

Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.

Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.

Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.

Группа H: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.

Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.

Групповая стадия пройдет с марта 2025 года по октябрь 2026 года, а в следующем месяце состоятся стыковые матчи. Финальный турнир летом 2027 года примут Албания и Сербия.