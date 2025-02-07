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Мельгоса: На нас всегда лежит большая ответственность

Молодежная сборная Украины
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Наставник сборной узнал список оппонентов по квалификации ЧЕ

Мельгоса: На нас всегда лежит большая ответственность

Фото: прес-служба УАФ

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Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2027 U-21. Наша команда попала в группу Н, где сыграет с Хорватией, Венгрией, Турцией и Литвой.

"Это будет новая возможность увидеть наших молодых игроков, как они будут противостоять хорошим и сильным соперникам. Мы проведем меньше матчей, чем в предыдущем отборочном цикле. Но они в любом случае будут очень важны для нас.

На нас всегда лежит большая ответственность при выступлении сборной команды страны. Наша главная задача – продемонстрировать свою лучшую версию каждый игровой день”.

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“Сейчас я могу лишь поверхностно говорить о соперниках. Условно говоря, то, что все знают. Каждое поколение футболистов отличается от предыдущего. И каждая команда решает, каких игроков вызывать на матчи. Так что мы понаблюдаем. Но отмечу, что все соперники достойны внимания и уважения. Они все имеют потенциал. Мы должны быть конкурентоспособными.

Мы привлечем лучших футболистов всех возрастов и будем стараться дать возможность себя показать и тем игрокам, которых мы видим в перспективе”, – отметил специалист.

Испанец возглавляет команду U-21 с июля 2023 года.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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