Мельгоса: На нас всегда лежит большая ответственность

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2027 U-21. Наша команда попала в группу Н, где сыграет с Хорватией, Венгрией, Турцией и Литвой.

"Это будет новая возможность увидеть наших молодых игроков, как они будут противостоять хорошим и сильным соперникам. Мы проведем меньше матчей, чем в предыдущем отборочном цикле. Но они в любом случае будут очень важны для нас.

На нас всегда лежит большая ответственность при выступлении сборной команды страны. Наша главная задача – продемонстрировать свою лучшую версию каждый игровой день”.