Имеет шанс сыграть на Евро-2025. Мельгоса просматривает в молодежную сборную Украины защитника Черноморца
Его имя сейчас – на слуху
Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін
Тренерский штаб молодежной сборной Украины активно готовится к мартовскому сбору. По информации UA-Футбол, главный тренер U-21 испанец Унаи Мельгоса в компании своего соотечественника и ассистента Сергея Реброва в национальной сборной Висенте Гомеса посетил два спарринга "Черноморца" с целью просмотра правого защитника одесситов Ярослава Киселя.
По нашей информации, 21-летний летний новичок "моряков" уже есть в расширенном списке сборников Мельгосы. Вполне возможно, что Кисель попадет и в итоговую заявку лучших молодых игроков, которые начнут подготовку к молодежному ЕВРО-2025 и вместе с тем – квалификационному раунду ЕВРО-2027, жеребьевка которого состоялась шестого февраля.
Напомним, что интерес к Киселю проявляет "Ворскла" Юрия Максимова. Однако зимний трансфер не состоялся из-за того, что в текущем сезоне защитник уже был заигран двумя клубами (первым был "Минай") и, согласно Регламенту, не может быть заявлен третьим. Однако это лишь временная заминка. Трансфер состоится уже летом, поскольку заинтересованность в футболисте есть и от других клубов, а одесситы, в свою очередь, настроены заработать на своем активе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Несмотря на интерес зарубежных клубов. Воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом
- Не только Дячук. Шовковский заблокировал аренду еще одного подопечного
- Золото Ярославы Магучих, погромы от Барселоны, Ливерпуля и Фиорентины, а также конец карьеры Марсело. Главные новости за 6 февраля
- Мельгоса: На нас всегда лежит большая ответственность
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо