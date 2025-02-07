Имеет шанс сыграть на Евро-2025. Мельгоса просматривает в молодежную сборную Украины защитника Черноморца

Тренерский штаб молодежной сборной Украины активно готовится к мартовскому сбору. По информации UA-Футбол, главный тренер U-21 испанец Унаи Мельгоса в компании своего соотечественника и ассистента Сергея Реброва в национальной сборной Висенте Гомеса посетил два спарринга "Черноморца" с целью просмотра правого защитника одесситов Ярослава Киселя.

По нашей информации, 21-летний летний новичок "моряков" уже есть в расширенном списке сборников Мельгосы. Вполне возможно, что Кисель попадет и в итоговую заявку лучших молодых игроков, которые начнут подготовку к молодежному ЕВРО-2025 и вместе с тем – квалификационному раунду ЕВРО-2027, жеребьевка которого состоялась шестого февраля.

Напомним, что интерес к Киселю проявляет "Ворскла" Юрия Максимова. Однако зимний трансфер не состоялся из-за того, что в текущем сезоне защитник уже был заигран двумя клубами (первым был "Минай") и, согласно Регламенту, не может быть заявлен третьим. Однако это лишь временная заминка. Трансфер состоится уже летом, поскольку заинтересованность в футболисте есть и от других клубов, а одесситы, в свою очередь, настроены заработать на своем активе.