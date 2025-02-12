Крупский: Ротаня можно считать будущим украинским топ-тренером
Защитник расхвалил бывшего тренера молодежной сборной Украины
Фото: пресс-служба УАФ
Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский рассказал о работе под руководством Руслана Ротаня, который не так давно возглавлял молодежную команду.
– Вы играли под руководством Руслана Ротаня в молодежной сборной. Как он повлиял на вас?
– Ротань – это очень прогрессивный и современный тренер. По всей вероятности, его можно считать будущим украинским топ-тренером. Идеи очень современны, и мне действительно приятно, что он взял меня в сборную на матчи Олимпиады. Его советы помогли мне научиться гораздо лучше действовать тактически на нескольких позициях. Кроме того, эффективнее подключаться в атаку.
– Ротань известен своим детальным подходом к тактике. Были ли какие-нибудь уникальные инструкции, которые он вам давал для вашей позиции?
– Больше подключений в атаку с узким размещением крайних защитников. Честно говоря, это было очень необычно для меня, но интересно претворять в жизнь такие идеи.
– Как в молодежной сборной сочетался требовательный подход Ротаня с его умением поддерживать командный дух?
– Руслан Петрович умеет как по тактике рассказать, так и словом где-то гаркнуть. Конечно, и мотивировать спокойно. В общем, он достаточно качественно умеет сочетать тактику и мотивацию, поэтому с этим проблем не было.
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