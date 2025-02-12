УЕФА назвал стадионы и время матчей юношеской сборной Украины во втором раунде отбора на Евро-2025
Три встречи проведёт наша молодёжная сборна
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eóin Noonan - Sportsfile/UEFA
УЕФА назвал стадионы и время матчей юношеской сборной Украины во втором раунде отбора на Евро-2025.
Сборная начнёт выступления на турнире матчем против сборной Хорватии и закончит поединком против сборной Словакии. Встречи пройдут каждые 3 дня. Матчи последнего 3 тура начнутся одновременно.
Расписание матчей
19.03.25 Украина – Хорватия (13:00, Карловаць)
22.03.25 Италия – Украина (13:00, Луцько)
25.03.25 Словакия – Украина (16:30, Сесвете)
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Семь победителей групп Лиги А присоединятся к Албании – хозяйке Евро-2025 (U-17) в финальном турнире. Семь команд, занявших четвёртые места в Лиге А опустятся в Лигу В в первом раунде отбора к Евро-2027 (U-19).
Финальный турнир пройдёт с 19 мая по 1 июня.
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