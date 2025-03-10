На замену Шевчуку. Сын известного украинского тренера будет помогать Мельгосе в сборной U-21

Вячеслав Шевчук, который недавно был назначен спортивным директором "Полесья" , не будет совмещать должности в клубе и обязанностями тренера молодежной сборной.

По данным ТаТоТаке, уже на следующем сборе молодежке Унаи Мельгосе будет помогать новый ассистент - Виталий Вернидуб, который будет совмещать деятельность в УАФ с должностью в штабе Юрия Вернидуба в Кривбассе.

Напомним, Виталий Вернидуб завершил карьеру футболиста летом 2023 года в "Кривбассе" и стал ассистентом главного тренера и по совместительству своего отца Юрия Вернидуба.