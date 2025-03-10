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На замену Шевчуку. Сын известного украинского тренера будет помогать Мельгосе в сборной U-21

Молодежная сборная Украины

Вячеслав Шевчук совмещать должности не будет, а Виталий Вернидуб - будет

На замену Шевчуку. Сын известного украинского тренера будет помогать Мельгосе в сборной U-21

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Вячеслав Шевчук, который недавно был назначен спортивным директором "Полесья", не будет совмещать должности в клубе и обязанностями тренера молодежной сборной.

По данным ТаТоТаке, уже на следующем сборе молодежке Унаи Мельгосе будет помогать новый ассистент - Виталий Вернидуб, который будет совмещать деятельность в УАФ с должностью в штабе Юрия Вернидуба в Кривбассе.

Напомним, Виталий Вернидуб завершил карьеру футболиста летом 2023 года в "Кривбассе" и стал ассистентом главного тренера и по совместительству своего отца Юрия Вернидуба.

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Украина U-21 Вячеслав Шевчук Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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