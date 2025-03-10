На замену Шевчуку. Сын известного украинского тренера будет помогать Мельгосе в сборной U-21
Вячеслав Шевчук совмещать должности не будет, а Виталий Вернидуб - будет
Фото: ФК Кривбас
Вячеслав Шевчук, который недавно
По данным ТаТоТаке, уже на следующем сборе молодежке Унаи Мельгосе будет помогать новый ассистент - Виталий Вернидуб, который будет совмещать деятельность в УАФ с должностью в штабе Юрия Вернидуба в Кривбассе.
Напомним, Виталий Вернидуб завершил карьеру футболиста летом 2023 года в "Кривбассе" и стал ассистентом главного тренера и по совместительству своего отца Юрия Вернидуба.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Экс-игрок Динамо - о Суркисе: Мне сказали, что я не с тем человеком пожал руки
- Колос выбрал нового тренера - ранее он уже возглавлял команду
- Бражко может сыграть в марте за обе сборные Украины – СМИ
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000