Сборная Украины U-21 назвала состав на матчи против Словении и Польши
Унаи Мельгоса рассчитывает на 23 исполнителей
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса назвал состав команды на товарищеские поединки, которые состоятся в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 (U-21).
Учебно-тренировочный сбор молодежной сборной Украины начнется 17 марта и продлится до 25-го, во время которого команда проведет два контрольных матча: 21 марта со Словенией и 25 марта с Польшей.
Наставник молодежной сборной Унаи Мельгоса рассчитывает в этих поединках на 23 исполнителей.
Состав молодежной сборной Украины
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Георгий Ермаков ("Александрия"), Илья Попович ("Кишварда", Венгрия).
Защитники: Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция), Владимир Салюк ("Металлист 1925" Харьков), Эдуард Козик ("Колос" Ковалевка), Виталий Роман ("Рух" Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Илья Крупский ("Ворскла" Полтава).
Полузащитники: Антон Царенко, Максим Хлань (оба - "Лехия", Польша), Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Владислав Велетень ("Колос" Ковалевка), Денис Кузык ("Кривбасс" Кривой Рог), Олег Федор ("Карпаты" Львов), Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все - "Динамо" Киев), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Борис Крушинский ("Полесье" Житомир).
Нападающие: Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша), Игорь Краснопир ("Карпаты" Львов).
Напомним, этим летом молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в рамках группового раунда сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
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