Ермаков - о тренировке с главной национальной командой: Сложно переоценить

Голкипер молодежной сборной Украины Георгий Ермаков поделился своими эмоциями о совместных тренировках с главной национальной командой.

Это очень драгоценный опыт для каждого игрока из молодежной сборной, я считаю. Кто-то из ребят уже был, я – впервые. Его сложно переоценить.

Какой сейв был самым тяжелым? Какой ты себе запомнил, что в национальной сборной сделал?

Один. Сегодня в игре (двухсторонней) был один. Другого не могу запомнить, потому что он был единственным.

Добавился ли моральный уровень?

Это наверняка почувствовать уровень всего, что есть в национальной сборной, чтобы потом сюда приехать как полноценный игрок.