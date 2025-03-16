Ермаков - о тренировке с главной национальной командой: Сложно переоценить
Рассказал, как все было
Фото: Олександрія
Голкипер молодежной сборной Украины Георгий Ермаков поделился своими эмоциями о совместных тренировках с главной национальной командой.
Это очень драгоценный опыт для каждого игрока из молодежной сборной, я считаю. Кто-то из ребят уже был, я – впервые. Его сложно переоценить.
Какой сейв был самым тяжелым? Какой ты себе запомнил, что в национальной сборной сделал?
Один. Сегодня в игре (двухсторонней) был один. Другого не могу запомнить, потому что он был единственным.
Добавился ли моральный уровень?
Это наверняка почувствовать уровень всего, что есть в национальной сборной, чтобы потом сюда приехать как полноценный игрок.
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