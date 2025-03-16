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Ермаков - о тренировке с главной национальной командой: Сложно переоценить

Молодежная сборная Украины

Рассказал, как все было

Ермаков - о тренировке с главной национальной командой: Сложно переоценить

Фото: Олександрія

Новина українською

Голкипер молодежной сборной Украины Георгий Ермаков поделился своими эмоциями о совместных тренировках с главной национальной командой.

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Это очень драгоценный опыт для каждого игрока из молодежной сборной, я считаю. Кто-то из ребят уже был, я – впервые. Его сложно переоценить.

Какой сейв был самым тяжелым? Какой ты себе запомнил, что в национальной сборной сделал?

Один. Сегодня в игре (двухсторонней) был один. Другого не могу запомнить, потому что он был единственным.

Добавился ли моральный уровень?

Это наверняка почувствовать уровень всего, что есть в национальной сборной, чтобы потом сюда приехать как полноценный игрок.

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Украина Георгий Ермаков
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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