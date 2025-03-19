Вернидуб стал тренером сборной Украины U-21. О чем договорились с Кривбассом?
Дополнительный опыт
УАФ
Виталий Вернидуб стал ассистентом главного тренера молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы. Об этом сообщает пресс-служба "Кривбасса".
Отмечается, что отныне украинский специалист будет совмещать работу в криворожском клубе и молодежке "сине-желтых".
"Работа в молодежной сборной Украины - это новый вызов для меня. Буду иметь честь работать в сине-желтой команде: с этими тренерами и футболистами. Также это будет новым опытом для меня, как тренера. Буду стараться помогать сборной прогрессировать и достигать высоких результатов", - прокомментировал свое назначение Виталий.
37-летний Вернидуб уже присоединился к сборной Украины U-21, которая проводит сбор в Турции в рамках подготовки к молодежному Евро-2025.
Ранее ассистентом Мельгосы был Вячеслав Шевчук. 5 марта легенда "Шахтера" стал новым спортивным директором "Полесья".
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