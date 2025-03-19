Вернидуб стал тренером сборной Украины U-21. О чем договорились с Кривбассом?

Виталий Вернидуб стал ассистентом главного тренера молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы. Об этом сообщает пресс-служба "Кривбасса".

Отмечается, что отныне украинский специалист будет совмещать работу в криворожском клубе и молодежке "сине-желтых".

"Работа в молодежной сборной Украины - это новый вызов для меня. Буду иметь честь работать в сине-желтой команде: с этими тренерами и футболистами. Также это будет новым опытом для меня, как тренера. Буду стараться помогать сборной прогрессировать и достигать высоких результатов", - прокомментировал свое назначение Виталий.

37-летний Вернидуб уже присоединился к сборной Украины U-21, которая проводит сбор в Турции в рамках подготовки к молодежному Евро-2025.

Ранее ассистентом Мельгосы был Вячеслав Шевчук. 5 марта легенда "Шахтера" стал новым спортивным директором "Полесья".