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Вернидуб стал тренером сборной Украины U-21. О чем договорились с Кривбассом?

Молодежная сборная Украины

Дополнительный опыт

Вернидуб стал тренером сборной Украины U-21. О чем договорились с Кривбассом?

УАФ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Виталий Вернидуб стал ассистентом главного тренера молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы. Об этом сообщает пресс-служба "Кривбасса".

Отмечается, что отныне украинский специалист будет совмещать работу в криворожском клубе и молодежке "сине-желтых".

"Работа в молодежной сборной Украины - это новый вызов для меня. Буду иметь честь работать в сине-желтой команде: с этими тренерами и футболистами. Также это будет новым опытом для меня, как тренера. Буду стараться помогать сборной прогрессировать и достигать высоких результатов", - прокомментировал свое назначение Виталий.

37-летний Вернидуб уже присоединился к сборной Украины U-21, которая проводит сбор в Турции в рамках подготовки к молодежному Евро-2025.

Ранее ассистентом Мельгосы был Вячеслав Шевчук. 5 марта легенда "Шахтера" стал новым спортивным директором "Полесья".

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
19.03.2025 в 15:56
возьмите Бабича его скоро попрут с ЧО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
19.03.2025 в 15:56
возьмите Бабича его скоро попрут с ЧО
Ответить
0
0

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