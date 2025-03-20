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Adidas экипировал молодежные сборные Украины тренировочной формой с новым дизайном. ФОТО

Молодежная сборная Украины
Обновлено

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Adidas экипировал молодежные сборные Украины тренировочной формой с новым дизайном. ФОТО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежные сборные Украины U-20/U-21 проводят учебно-тренировочный сбор в Турции.

Интересно, что на этот сбор технический спонсор УАФ Adidas экипировал команду новой тренировочной формой с интересным дизайном в желто-синих тонах.

Является ли эти комплекты частью "индивидуального" дизайна, о котором говорили ранее, пока что неясно.

Интересно, что национальная команда занималась еще в базовых комплектах.

Напомним, что в марте сборная U-20 сыграет товарищеские матчи против Северной Ирландии U-21 22 числа и 25 – против Норвегии U-20.

В то же время, Украина U-21 сыграет 21 марта товарищеский матч со Словенией, а 25-го – против Польши.

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