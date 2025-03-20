Украина U-21 – Словения U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Украина U-21 - Словения U-21 : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.2025
Фото: Прес-служба УАФ
Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2025 сыграет два контрольных матча в марте. Первым соперником команды Мельгосы станет молодежная сборная Словении. Сейчас украинцы проводят учебно-тренировочный сбор в Турции.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Последний раз молодежная сборная Украины играла в ноябре 2024 года, когда дважды сыграли вничью с Португалией (3:3) и Италией (2:2). Словенцы свою квалификационную игру к Евро-2025 выиграли.
Смотрите трансляцию матча на YouTube канале УАФ. Игра между молодежными сборными Украины и Словении состоится в пятницу в 18:00.
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Сразу 8 игроков сборной Украины под угрозой дисквалификации на матчи с Бельгией
- Adidas экипировал молодежные сборные Украины тренировочной формой с новым дизайном. ФОТО
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех