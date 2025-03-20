Украина U-21 – Словения U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2025 сыграет два контрольных матча в марте. Первым соперником команды Мельгосы станет молодежная сборная Словении. Сейчас украинцы проводят учебно-тренировочный сбор в Турции.

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Последний раз молодежная сборная Украины играла в ноябре 2024 года, когда дважды сыграли вничью с Португалией (3:3) и Италией (2:2). Словенцы свою квалификационную игру к Евро-2025 выиграли.

Смотрите трансляцию матча на YouTube канале УАФ. Игра между молодежными сборными Украины и Словении состоится в пятницу в 18:00.