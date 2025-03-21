Украина U-21 - Словения U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Украина U-21 - Словения U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.03.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: прес-служба УАФ
Уже сегодня молодежная сборная Украины сыграет первый из двух запланированных контрольных матчей на сборах в Турции. Соперником подопечных Унаи Мельгосы станет молодежная сборная Словении, которая также готовится к Евро-2025.
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В конце 2024 года украинская молодежка сыграла вничью против Италии и Португалии. Эти матчи подтвердили, что наша команда может достойно играть против именитых соперников. Словения перед этим матчем спаррингов не играла. Наш ближайший соперник выиграл свою квалификационную группу и обошел даже Францию.
Старт игры - в 18:00 по киевскому времени. Трансляцию матча можно посмотреть на Мегого Футбол-1 и YouTube канале УАФ.
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