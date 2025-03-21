Украина U-21 - Словения U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Уже сегодня молодежная сборная Украины сыграет первый из двух запланированных контрольных матчей на сборах в Турции. Соперником подопечных Унаи Мельгосы станет молодежная сборная Словении, которая также готовится к Евро-2025.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В конце 2024 года украинская молодежка сыграла вничью против Италии и Португалии. Эти матчи подтвердили, что наша команда может достойно играть против именитых соперников. Словения перед этим матчем спаррингов не играла. Наш ближайший соперник выиграл свою квалификационную группу и обошел даже Францию.

Старт игры - в 18:00 по киевскому времени. Трансляцию матча можно посмотреть на Мегого Футбол-1 и YouTube канале УАФ.