Контрольный матч. Украина U-21 - Словения U-21 1:1. Не лучшая игра украинской молодежки

В Анталии на стадионе "Bellis Deluxe Stadium" молодежная сборная Украины провела свой первый из двух запланированных спаррингов на мартовском сборе в Турции. Первым соперником стала сборная Словении, которая пробилась на Евро напрямую из группы с Францией и Австрией. Безусловно, это точно заслуживает внимания и уважения.

В феврале 2025 года местная федерация футбола назначила нового главного тренера, которым стал 48-летний местный специалист Андрей Раздр. Это очень неожиданное решение, ведь команда лишь второй раз в истории квалифицировалась на молодежное Евро. Новый тренер только знакомится со своими подопечными и пытается донести до них свои требования и видение футбола. Общая стоимость футболистов словенской молодежки Transfermarkt оценивает в 11,25 миллиона евро.

Уже на первой минуте мог открывать счет Брест, но попасть в створ ворот футболист сборной Словении не смог. К сожалению, через несколько минут наши ребята все же пропустили. Бегич забрал мяч у Бражка на правом фланге атаки, после чего сыграл в стенку с Градишаром и пробил над Нещеретом - 0:1. Тем не менее, довольно быстро украинцы смогли сравнять счет. После передачи Крушинского хладнокровно переиграл голкипера Велетень - 1:1. После активного и результативного начала матча команды сбавили обороты. Было много борьбы в центре поля и без продвижения вперед. В конце тайма подопечные Мельгосы владели инициативой, но с конструктивом в заключительной трети поля ощущались проблемы. На перерыв команды ушли со счетом 1:1. Начали очень активно, а потом ничего интересного в нашем матче не было. Однако, стоило ли ожидать яркого футбола в контрольном матче?

Сразу после перерыва Унаи Мельгоса выпустил сразу восемь новых игроков и это привычное явление для спаррингов. На 59-й минуте Хлань пробивал из-под защитника, но голкипер справился с этим ударом. К сожалению, во второй половине встречи темп был чрезвычайно медленный. Никто никуда не спешил. На 64-й минуте у нашей сборной появился игрок под №16, которого не было в заявке.

Это был максимально комфортный второй тайм для голкиперов. От нашей сборной ожидали большего, ведь ряду футболистов надо доказывать свою конкурентоспособность. На 83-й минуте дождались первого опасного момента во втором тайме. Дэвид Босиль из выгодной позиции попал в штангу. В итоге, игра завершилась вничью.

Контрольный матч

Украина U-21 - Словения U-21 1:1

Голы: Велетень (15) - Бегич (5)

Украина U-21 (1-й тайм): Нещерет - Кузык, Михавко, Салюк, Крупский - Рубчинский, Бражко, Царенко - Крушинский, Краснопир, Велетень

Украина U-21 (2-й тайм): Нещерет - Кузик (Вивчаренко, 77), Салюк, Козик, Роман - Варфоломеев, Яцык - Хлань, Федор, Брагару - Вьюнник

Словения U-21 (стартовый состав): Лебан - Бегич, Ристич, Ратник, Кузьмич - Острч, Ципот, Евшенак - Брест, Градишар, Йованович