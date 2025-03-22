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Сборная Украины U-20 победила в контрольном поединке

Молодежная сборная Украины

Главное, чтобы давало результат

Сборная Украины U-20 победила в контрольном поединке

Фото - УАФ

Новина українською

Сборная Украины U-20 победила в контрольном поединке.

Национальная команда играла с молодёжной сборной Северной Ирландии. На 51-й минуте отметился Чабан и вывел Украину вперёд.

Больше команды не забивали, а Украина одержала победу в первом контрольном матче.

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Следующий спаринг молодёжная сборная Украины проведёт против Норвегии U-20 25 марта.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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