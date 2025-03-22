Сборная Украины U-20 победила в контрольном поединке
Главное, чтобы давало результат
Фото - УАФ
Сборная Украины U-20 победила в контрольном поединке.
Национальная команда играла с молодёжной сборной Северной Ирландии. На 51-й минуте отметился Чабан и вывел Украину вперёд.
Больше команды не забивали, а Украина одержала победу в первом контрольном матче.
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Следующий спаринг молодёжная сборная Украины проведёт против Норвегии U-20 25 марта.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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