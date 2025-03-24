Польша U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Уже завтра в Турции молодежная сборная Украины сыграет второй контрольный матч на мартовском сборе. Соперником станет еще один участник Евро-2025 сборная Польши.

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В пятницу подопечные Мельгосы сыграли против Словении. Противостояние завершилось вничью 1:1. После матча команды решили определить сильнейшего в серии пенальти. Более точными были словенцы - 6:5. Молодежная сборная Польши на прошлой неделе сыграла в результативную ничью с Данией - 3:3.

Смотрите трансляцию матча на Мегого Футбол-1 и YouTube канале УАФ. Игра между молодежными сборными Украины и Польши состоится во вторник в 16:00.