Польша U-21 – Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Польша U-21 - Украина U-21 : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.03.2025
Фото: прес-служба УАФ
Уже завтра в Турции молодежная сборная Украины сыграет второй контрольный матч на мартовском сборе. Соперником станет еще один участник Евро-2025 сборная Польши.
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В пятницу подопечные Мельгосы сыграли против Словении. Противостояние завершилось вничью 1:1. После матча команды решили определить сильнейшего в серии пенальти. Более точными были словенцы - 6:5. Молодежная сборная Польши на прошлой неделе сыграла в результативную ничью с Данией - 3:3.
Смотрите трансляцию матча на Мегого Футбол-1 и YouTube канале УАФ. Игра между молодежными сборными Украины и Польши состоится во вторник в 16:00.
Трансляция матча Украина U-21 - Польша U-21Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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