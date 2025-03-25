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Польша U-21 - Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Молодежная сборная Украины

Польша U-21 - Украина U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Польша U-21 - Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: Прес-служба УАФ

Новина українською

Интересное противостояние сегодня ожидает молодежную сборную Украины. Подопечные Мельгосы сыграют против еще одного участника Евро-2025. Смогут ли украинцы реабилитироваться за не слишком удачный предыдущий матч?

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В пятницу украинцы сыграли вничью против Словении (1:1). Это была третья подряд ничья команды Мельгосы в контрольных матчах. Польша в результативном матче также сыграла вничью с Данией (3:3).

Старт игры - в 16:00 по киевскому времени. Трансляцию матча можно посмотреть на Мегого Футбол-1 и YouTube канале УАФ.

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Трансляция матча Украина U-21 - Польша U-21
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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