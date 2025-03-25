Контрольный матч. Польша U-21 - Украина U-21 3:2. Ужасная концовка для команды Мельгосы

Сегодня подопечные Унаи Мельгосы встречались против сверстников из Польши. Напомним, что на минувшей неделе украинцы сыграли вничью со Словенией (1:1). Обе сборные готовятся к молодежному Евро-2025.

По сравнению с прошлым матчем Унаи Мельгоса сделал пять замен в стартовом составе. С первых минут сегодня вышли: Ермаков, Вивчаренко, Брагару, Яцык, Вьюнник. В запасе остались: Нещерет, Кузык, Царенко, Крушинский и Краснопир.

В начале встречи больше играли первым номером украинцы, но с продвижением вперед ощущались проблемы. Постепенно смогли перехватить инициативу поляки, но и у них в атаке ничего не получалось. Голкиперы обеих команд откровенно отдыхали без работы. Можно вспомнить разве что удары Яцыка, но в створ ворот наш хавбек не попал. На 19-й минуте украинцы открыли счет. После передачи Вивчаренко мастерским ударом отправил мяч в сетку Вьюнник - 0:1. Через несколько минут пришлось вступить в игру Ермакову, когда он парировал удар Пенко. Наконец под середину тайма активизировались команды.

На 34-й минуте повезло полякам, когда мяч после удара Брагару попал в штангу. Перед самым перерывом должен был забивать Вьюнник, но он не смог реализовать выход один на один. Великолепно сыграл голкипер сборной Польши. Во второй половине тайма намного интереснее играла наша команда, но не удалось увеличить свое преимущество и могли за это поплатиться. На последней минуте тайма Ермаков в ближнем углу парировал удар Шмита. Интересная и богатая на события была вторая половина первого тайма.

К сожалению, в начале второго тайма украинцы пропустили. После ошибки нашей команды в защите хладнокровно переиграл голкипера Влодарчик - 1:1. Этот гол добавил нашим соперникам уверенности в собственных силах. А вот у нашей молодежки ничего не получалось. Не могли подопечные Мельгосы выйти из защиты в атаку. На 67-й минуте удалось реализовать свой первый момент в тайме украинцам. После шикарной передачи Яцыка в ближний угол пробил Вьюнник - 1:2. Второй гол для Богдана. Неожиданное развитие событий.

На 78-й минуте после ошибки Салюка выход один на один реализовал Форнальчик - 2:2. На предпоследней минуте матча после несогласованных действий Салюка и Ермакова принес победу полякам Шимчак - 3:2. В итоге, волевая победа сборной Польши.

Контрольный матч

Польша U-21 - Украина U-21 3:2

Голы: Влодарчик (48), Форнальчик (78), Шимчак (89) - Вьюнник (19,67)

Польша U-21 (стартовый состав): Треловски - Люберецки, Педа, Бейгер, Мосор - Калузински, Козубаль - Пенко, Ракоци, Шмит - Влодарчик

Украина U-21: Ермаков - Вивчаренко, Михавко (Козик, 87), Салюк, Крупский - Бражко, Рубчинский (Крушинский, 62), Яцык (Царенко, 72) - Брагару, Вьюнник, Велетень (Хлань, 46)