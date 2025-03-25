Опубликован стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Польшей
Спарринг начнется в 16:00
Фото: пресслужба УАФ
Молодежная сборная Украины U-21проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21. Сегодня подопечные Унаи Мельгоса встретятся с ровесниками из Польши.
Уже стал известен стартовый состав сине-желтых на спарринг:
Украина U-21: Ермаков, Вивчаренко, Михавко, Бражко, Салюк, Крупский, Рубчинский, Яцык, Брагару, Велетень, Вьюнник,
Запасные: Нещерет, Вакулик, Роман, Хлань, Краснопир, Федор, Козик, Кузык, Крушинский, Варфоломеев, Царенко.
Контрольная игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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