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Опубликован стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Польшей

Молодежная сборная Украины

Спарринг начнется в 16:00

Опубликован стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Польшей

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины U-21проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21. Сегодня подопечные Унаи Мельгоса встретятся с ровесниками из Польши.

Уже стал известен стартовый состав сине-желтых на спарринг:

Украина U-21: Ермаков, Вивчаренко, Михавко, Бражко, Салюк, Крупский, Рубчинский, Яцык, Брагару, Велетень, Вьюнник,

Запасные: Нещерет, Вакулик, Роман, Хлань, Краснопир, Федор, Козик, Кузык, Крушинский, Варфоломеев, Царенко.

Контрольная игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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